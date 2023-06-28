شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة حفلات نجوم الغناء فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد عدد من نجوم مصر والعالم العربى، لإحياء عدة حفلات غنائية خلال الأسبوع الحالى بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث يرتبط أغلب المطربين بعدد من الحفلات الغنائية والموسيقية في مختلف الدول العربية، ومن خلال التقرير التالى نرصد خريطة حفلات نجوم الغناء العرب بمختلف دول العالم.

ثانى أيام عيد الأضحى

تبدأ الحفلات الغنئية بداية من الخميس ثانى أيام عيد الأضحى الذى يشهد العديد من الحفلات، حيث يحيى النجم محمد حماقي حفلاً غنائياً في الكويت، وتحيى النجمة أصالة حفلاً غنائيا في الإمارات، ويحيي الفنان ماجد المهندس حفله بالقاهرة، أما النجمة نجوى كرم فتحيى حفلها في لبنان.

ثالث أيام عيد الأضحى

تستمر الحفلات الغنئية في ثالث أيام عيد الأضحى لنجوم الغناء والتي تشهد ذروتها في بيروت حيث يحيى كل من جورج وسوف وعاصى الحلانى وراغب علامة وإليسا وناصيف زيتون وفارس كرم وملحم زين حفلاتهم في لبنان، ويحيى الفنان رابح صقر حفله في الإمارات، أما نبيل شعيل فيحيى حفله الغنائى في الكويت.

باقى أيام عيد الأضحى

يحيى الفنان ماجد المهندس حفلة في تركيا يوم السبت رابع أيام عيد الأضحى، ويجتمع حسين الجسمي وكاظم الساهر في الإمارات رابع أيام عيد الأضحى، وتحيى النجمة نيكول سابا حفلها الغنائى بالساحل الشمالى، ويحيى الفنان محمد عبده حفله الغنائى في الإمارات يوم الأحد 2 يوليو، ويحيى الفنان كاظم الساهر حفله الغنائى في لبنان يوم الاثنين 3 يوليو.