شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة: أنا مع تنويع الفنان في أدواره.. والشنب بطل في حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أمير كرارة، إن مسلسل الكانتو جيد للغاية بالنسبة له ومختلف، واللبس مختلف والشنب مختلف، والمخرج حسين المنباوي قال لى إن الشنب لا يمكن تركيبه، ولابد أن يكون حقيقي، فقلت له نحلق شنب ونركب شنب رفض وقالى لازم يكون شنبك رفيع.

وأضاف الفنان أمير كرارة، خلال برنامج معكم، المذاع على قناة سى بى سى، أن الشنب بطل في حياتى خاصة في مسلسل كلبش لأنه علق مع الجمهور، ومسلسل الكانتو اعتز به وبحبه للغاية، والبعض قال لى سيكون فترة مهمة في تاريخك، وكان الهدف إظهار الناس زمان كانت متميزة للغاية والشوارع نظيفة .

وتابع الفنان أمير كرارة :"أنا مع أن ينوع الفنان في أدواره، ولا يقتصر على شكل معين".