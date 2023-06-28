شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب حسام حسنى: أغنية "لولاش قلبه مايوعاش" كسرت الدنيا وسموها أغنية الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المطرب حسام حسنى، أغنية "لولاش قلبه مايوعاش"، تم تلحينها الأول على نسق أغنية "هتجن يا ريت ياخونا مرحتش لندن ولا باريس" وسألت عنها وكان تعنى "لومكنش" والتى تقال فى الأحياء الشعبية، موضحا أنها عندما نزلت فى التسيعينات سموها "غنوة الدراويش" وسمعت فى الإسماعيلية.

وأضاف حسام حسنى خلال لقاءه ببرنامج "مساء dmc"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان على قناة dmc، "لولاش" نجحت لتركيبتها الغريبة، وعندما أغني الأغانى بتاعتى القديمة بعود للتسيعنيات،

تابع حسام حسنى، كنت فى حفلة بالمعمورة وكان بها المطربة سيمون والت اختارتنى لأغنى معها فى هذه الحفلة، فوجدت الآلاف بها والجمهور حافظ الأغانى، وشعرت أن "لولاش" مكسرة الدنيا.