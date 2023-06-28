شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم فيلم البعبع: أمير كرارة يحفزنا بطريقة غير مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف نجوم فيلم البعبع، كواليس التصوير في الفيلم، خلال استضافتهم ببرنامج معكم، المذاع على قناة سى بى سى، حيث قال الفنان أمير كرارة، إن محمد أنور ومحمد عبد الرحمن من أفضل الشخصيات التي عملت معها .

فيما قال الفنان محمد أنور، إنه قبل أن يشارك في فيلم البعبع قيل له إنه سيكون موضوع جديد عليك وأكشن وستكون في مكان أخر، مضيفا ساخرا :"الأكشن اتعمل في أنا فأنا لم أقدم دور أكشن ولكن تعلمت كيف اتلقى الضرب جيدا".

بدوره قال الفنان محمد أنور :"أمير كرارة يحفزنا بطريقة غير مباشرة، فخلال الفيلم المخرج طلب منى أن أسوق الأتوبيس فقال أمير كرارة مش هيعرف فتشجعت أن اسوق الأتوبيس رغم أنى لم أسوق عجلة قبل ذلك، وسوقت الأتوبيس وبعد أن انتهى المشهد صفق لى أمير كرارة ".