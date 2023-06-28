شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسنى: "كل البنات بتحبك" نجحت من أول يوم.. ولى تجربة مع "ويجز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسام حسنى، فى أحد الأوقات قال لى عنتر هلال، مؤلف أغنية "كل البنات بتحبك": انت كل البنات بتحبك، وفى نفس الوقت أخرج ورقة وكتب الأغنية، ونجح الألبوم فى أول يوم له، لافتا إلى أن الأغنية نزلت 1991 منذ 30 عاما، واتمنى أن تعيش أغنيتى مثل الأجيال السابقة

وأضاف حسام حسنى خلال لقاءه ببرنامج "مساء dmc"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان على قناة dmc، أشبه "عنتر" بصلاح جاهين فهو رسام كاريكاتير، لافتا إلى أغنية "عينى" لحميدو الشاعرى والتى ألفها عنتر جميلة.

وأشار حسام حسنى إلى أنه خريج تربية موسيقية دفعة 90، وعدت إلى الكلية، ولم أسمع بعناية عن الأشكال الموسيقية المتعددة وقتها، وكانت لى تجربة مع "ويجز" ولم أكن أعرفه فى البداية، لافتا إلى أن أحمد مكى يقوم براب جميل.

أكد حسام حسنى، أخاف من فقدان الهوية، ولست ضد التنوع، ولكن يجب أن نحافظ على ثقافتنا.