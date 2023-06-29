شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان محمد أنور: محمد عبد الرحمن كان بيعزمنا على السينما والأكل فى الجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد أنور، إن محمد عبد الرحمن هو من كان يعزمهم على الأكل خلال فترة دراستهم في الجامعة، متابعا :"محمد عبد الرحمن كان بيدخلنا السينما على حسابه ولكن بندخل الفيلم اللى على مزاجه".

وأضاف محمد أنور، خلال برنامج معكم، المذاع على قناة سي بي سى، أن محمد عبد الرحمن معلم الدول والمناطق بأكلات ودائما ما يعزمنا على الطعام خلال التصوير.

فيما قال الفنان محمد عبد الرحمن، إن الفنان أمير كرارة يحرص كثيرا خلال تناول الطعام الصحي، ويحرم نفسه من أكلات كثيرة، ليرد عليه الفنان أمير كرارة :"أنا أكيل".