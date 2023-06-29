شكرا لقرائتكم خبر عن إدريس إلبا وأرشي بانجابي في العرض الخاص لـ Hijack في لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص إدريس إلبا وأرشي بانجابي علي حضور العرض الخاص لمسلسل Hijack في لندن والذي يعرض علي منصة أبل + ويلعب بطولته إدريس إلبا.



العرض الخاص لـ Hijack في لندن



العرض الخاص لـ Hijack في لندن



العرض الخاص لـ Hijack في لندن



العرض الخاص لـ Hijack في لندن



العرض الخاص لـ Hijack في لندن



العرض الخاص لـ Hijack في لندن

مسلسل Hijack من تأليف الثنائى جورج كاي " Lupin, Criminal" وجيم فيلد سميث "Criminal, Truth Seekers "، الذي كتب أيضًا وأخرج المسلسل، العمل الجديد Hijack سيتكون من سبعة أجزاء، ويشارك إلبا في بطولته أرشي بانجابي.يستمر عرض مسلسل Hijack بشكل أسبوعى، كل يوم أربعاء حتى 2 أغسطس المقبل.

مسلسل Hijack يدور في إطار تشويق وإثارة حيث تتابع رحلة طائرة مخطوفة وهي تشق طريقها إلى لندن خلال رحلة مدتها سبع ساعات، وتزاحم السلطات على الأرض للحصول على إجابات.

يلعب إلبا دور "سام نيلسون"، وهو مفاوض بارع في عالم الأعمال يحتاج إلى تصعيد واستخدام كل مكاره لمحاولة إنقاذ حياة الركاب، ولكن، قد تكون استراتيجيته عالية المخاطر هي سبب هزيمته.

وتلعب بنجابي دور "زهرة غفور" ضابطة مكافحة الإرهاب التي كانت على الأرض عند اختطاف الطائرة وأصبحت جزءًا من التحقيق.

المسلسل يقوم ببطولته أيضا كريستين آدمز، ماكس بيسلي، إيف مايلز، نيل ماسكيل، جاسبر بريتون، هاري ميشيل، إيمي كيلي، محمد السندل وبن مايلز.