شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسنى يشوق جمهوره: انتظروا أغانى جميلة بالجزء الثانى من مسلسل "ريفو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المطرب حسام حسنى، إن فرقة "ريفو" بمسلسل "ريفو" مثل فرقة "شارع 9"، والفنان حسن أبو الروس ممثل ممتاز وعاملين حالة جميلة بالمسلسل، مشيرا إلى أن الجزء الثانى من مسلسل "ريفو" به أغانى جميلة.

وأضاف حسام حسنى خلال لقاءه ببرنامج "مساء dmc"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان على قناة dmc، لى قصة غريبة مع الفنان سمير غانم، بعد النجاح الأسطورى لفطوطة، وانا كنت فى الكويت فقال: هو ده الولد اللى هيعزف أورج وبعدما سمعنى انبسط منى، وقابلته بعد ذلك فى حفلة غنى فيها "كل البنات بتحبك".

ولفت حسام حسنى إلى أن سمير غانم عزمه للغناء بعرس الإعلامى رامى رضوان، مؤكدا أن الوطن العربى يعشق سمير غانم، مشيرا إلى أنه كون فرقة اسمها "تشكيله" وهى تحوى فرقة من عدة دول.