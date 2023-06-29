شكرا لقرائتكم خبر عن سيد رجب: أتمنى تقديم السيرة الهلالية في عمل فني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز الفنان سيد رجب بقدرته على حكي السيرة الهلالية بأسلوب شيق، إذ سبق أن قدم أجزاء قليلة منها في برامج تليفزيونية حل ضيفا عليها، ولديه موهبة شديدة التميز في الحكي بأسلوب خاص.

وعبر سيد رجب في تصريحات لـ ”الخليج 365” عن أمنيته في تقديم السيرة الهلالية بعمل فني، وقال إنه يتطلع إلى ذلك، إذ إنه يعد من المحبين بشدة للسيرة الهلالية.





فيلم 19 ب

يشار إلى أنه عرض للفنان سيد رجب في السينما مؤخرا فيلم "19 ب" ويشاركه البطولة أحمد خالد صالح وناهد السباعي، ومن تأليف وإخراج أحمد عبد الله.

وقال سيد رجب إن من مميزات فيلمه "19 ب" دوره وأيضًا باقي الأدوار في العمل المعروض حاليًا في السينما لا تصنف بأنها شخصيات شريرة أو طيبة.

وأضاف سيد رجب : هي شخصيات تواجه خوفها بطرق مختلفة، فالسايس يتعامل معه بعنف، أما الحارس يلجأ إلى الانكماش والعزلة، فكل منهما يتعامل مع الرعب الذي يواجهه لكن بطريقته.

وحول تفاصيل شخصية الحارس التي جسدها في فيلم "19 ب" قال: دوافعها وما تعيشه من خوف، من عوالم الجذب التي جعلتني أتحمس للدور، لأن هذه مشاعر طبيعية، وكلنا نخاف ونعيش في حالة رعب وقلق أحيانا.ويشعر سيد رجب بأن الشخصية قريبا للغاية من أي ممثل، قائلا: استطعت أن أتلمس مشاعرها لأنها جزء من طبيعة أي شخص.





أبطال فيلم 19 ب

فيلم "19 ب" بطولة سيد رجب، ناهد السباعي، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، مجدي عطوان وماهر خميس كما يضم فريق العمل مهندس الصوت علاء عاطف، ميكساج محمد صلاح، مهندس الديكور أمجد نجيب، منتج فني محمد جمال الدين، المخرج المساعد مروان حرب، الإشراف العام جيسيكا خوري، مصممة الملابس ناهد نصر الله، مونتاج سارة عبد الله، مدير التصوير مصطفى الكاشف، ومن تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد.