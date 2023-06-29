شكرا لقرائتكم خبر عن ملكة البوب مادونا تدخل العناية المركزة بعد العثور عليها فاقدة للوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت ملكة البوب العالمية مادونا إلى المستشفى، وذلك بعدما عُثر عليها فاقدة للوعى، حيث دخلت لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات نيويورك، ليكتشف الأطباء إصابتها بعدوى بكتيرية خطيرة إلا أنها تتعافى حاليا بشكل جيد.

وكان من المقرر أن تبدأ جولة مادونا الغنائبة في 15 يوليو المقبل، ولكن أصيبت مادونا بعدوى بكتيرية خطيرة وتحتاج إلى وقف جميع الالتزامات.

وفى سياق آخر، ظهرت النجمة العالمية مادونا مؤخراً، فى إطلالة غريبة، سببت صدمة كبيرة بين محبيها وجمهورها بسبب شكل وجهها المختلف والغريب، حيث أطلت ملكة البوب فى فيديو نشرته عبر حسابها على "إنستجرام"، حيث بدت بشفة منتفخة وشعر وردى يظهر فروة رأسها، وحواجب بيضاء اللون، وأنف مدبب، ما يؤكد خضوعها لعدة إجراءات تجميلية وفقا لموقع العربية.