شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تحيى حفلاً غنائيًا فى الإمارات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة أصالة، اليوم الخميس، حفلا غنائيا فى العين بالإمارات، ومن المقرر أن تقدم أصالة لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التي يتفاعل معها.

وأحيت النجمة أصالة الأيام الماضية حفلا غنائيا بجانب بحيرة القاهرة بجوار متحف الحضارة، وبدأت بأغنية شكرا ياللي مشرفنا وسط هتاف كبير من الجمهور فيما قدم النجم رامي صبرى مع النجمة أصالة خلال أغنية حياتي مش تمام، وسط هتاف كبير من الجمهور، كما قدم معها أغنية ولا يصعب علينا إلا الفراق للراحلة وردة.

وطرحت النجمة أصالة مؤخرا، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "شبيه روحى"، على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات نور المشيري، وألحان فايز السعيد، وتوزيع زيد نديم.

وقد طرحت النجمة أصالة أغنيتها الجديدة بعنوان "سيد الغرام"، الأسابيع الماضية وهى ديو مع المطربة أسماء لمنور، نشرت أصالة جزءًا من الأغنية من خلال حساب على إنستجرام وعلقت عليها بـ"أغنية فيها كمّ من الفرح والجاذب ماعندي شك بقبولها عندكم لأنها حلوة وانصنعت بكلّ الحُبّ والصحبة الطويلة اللي بيني وبين شريكتي فيها الموهوبة الكبيرة صاحبة أحلى بحّة بالتّاريخ أسماء لمنوّر".