شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب عبد العظيم: أتعاون مع حسين الجسمي في أغنية جديدة يطرحها خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الشاعر إيهاب عد العظيم إنه يتعاون مع المطرب الكبير حسين الجسمي في أغنية جديدة ستكون مفاجأة، مؤكدا أن اسم الاغنية هو الإفيه الأساسي في الكلمات، لذلك يتحفظ الجسمي على الكشف عن اسمها، مشيرا إلى أنها من ألحان عمرو الشاذلي وتوزيع وميكس وماستر عمرو الخضري.



حسين الجسمي وإيهاب عبد العظيم

وأشار إيهاب عبد العظيم إلى أنه يتعاون أيضا مع الفنان فضل شاكر في 3 أغاني ومع أحمد سعد في أغنية ومع خالد سليم في أغنية أيضا وينتظر طرح أعماله مع خالد سليم وأحمد شيبة وراغب علامة ومريان فارس وشذى حسون وغيرهم.

في سياق متصل يحيى النجم حسين الجسمى والنجم كاظم الساهر حفلاً غنائيًا في دبى، الأول من يوليو المقبل، ويقدم الثنائى باقة مميزة من أشهر أغنياتهما المحببة لدى الجمهور، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

وطرح النجم الإماراتي حسين الجسمي أغنيته الجديدة "يا خبر" عبر يوتيوب من كلمات صابر كمال وألحان وليد سعد وتوزيع أمين نبيل، هندسة الصوت هاني محروس.

وطرح النجم الإماراتى حسين الجسمى مؤخراً، أحدث أغانيه باللهجة المصرية، بعنوان "أستاذ فى الدنيا"، على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات هشام جمال ومحمد إبراهيم، وألحان هشام جمال، وتوزيع مادي.