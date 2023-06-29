شكرا لقرائتكم خبر عن ريفو 2 الحلقة الثالثة.. سارة عبد الرحمن تسترجع ذكرياتها القديمة مع أمير عيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت منصة watch it، الحلقة الثالثة من مسلسل ريفو2 بعنوان "بكره نفسى"، بإحياء فريق ريفو أول حفلات الصيف في العجمى و تجمهر الحضور حولهم و إعجابهم بالموسيقى بعد شراء شادى بيانو جديد من أمريكا، ولكن قبل انتهاء الحفلة يذهب كل الحضور للديسكو الذى يملكه أدهم " عمرو جمال" غريم شادى و الذى لا يريد له النجاح من أحداث الجزء الأول و دائما يقف له من أول حفلات النادى مرورا بحفلات العجمى.

ويذهب له شادى ويهدده أدهم أنه لن يتركه يحيى حفلات في العجمى و يجد شادى ياسمين تساعد أدهم في الديسكو، بعد أن طلب شادى منها أن يتركوا بعض في الحلقة الأولى من المسلسل، وتنتهى الحلقة بجلوس ياسمين في غرفتها لوحدها تبكى و تسترجعا ذكرياتها القديمة مع حبيبها شادى و تتفرج على الصور القديمة لهما في النادى و حفلات ريفو وأنها مازالت تحبه حتى بعد وفاته و زواجها من أدهم.

ويعرض مسلسل ريفو 2، حصريا عبر منصة watch it و بطولة كل من: أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.