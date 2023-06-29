شكرا لقرائتكم خبر عن ترقب لفيلم كريستوفر نولان الجديد Oppenheimer بعد البوستر الدعائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الترقب لفيلم المخرج كريستوفر نولان الجديد Oppenheimer الذي من المقرر طرحه في دور السينما يوم 21 يوليو المقبل، وحقق البرومو الدعائي الرسمي الأول للفيلم مشاهدات تخطت 30 مليون عبر يوتيوب، عقب نحو شهر من طرحه.

فيلم Oppenheimer الجديد يدور حول قصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية، ويجسد دوره النجم كيليان مورفي، ويشارك في بطولته روبرت داوني جونيور، مات ديمون، إيميلي بلانت، رامي مالك، فلورنس بيو.

كشف المخرج العالمى كريستوفر نولان أن فيلم Oppenheimer تجربة مكثفة لأنها قصة حقيقية، إذ قال إنه شاهده مؤخرًا مخرج سينمائي ووصفه بانه نوع من أفلام الرعب.

فيلم Oppenheimer حصل على تصنيف من فئة R، هو مصطلح أمريكي، مما يعني أن أي شخص يقل عمره عن 17 عامًا يجب أن يكون برفقة أحد الوالدين أو وصي بالغ إذا رغب في مشاهدة الفيلم في دور السينما.

في المملكة المتحدة ، فئة R، تكون من بداية 15 عاما، مما يعني أنه لا يُسمح لأي شخص يقل عمره عن 15 عامًا بمشاهدة الفيلم في دور العرض، حتى لو كان برفقة شخص بالغ.

كان آخر أفلام نولان التي حصلت على هذه الشهادة هو فيلم Insomnia الذى طرح عام 2002 ، والذي قام ببطولته آل باتشينو وروبن ويليامز وتتبع مؤامرة محقق شرطة يحقق في مقتل فتاة مراهقة.