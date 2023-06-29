شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد ميلاد أحمد الأبياري.. أشهر مسرحياته مع سمير غانم وسعيد صالح وأحمد آدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الخميس 29 يونيو عيد ميلاد المؤلف والمنتج أحمد الأبياري، أحد أشهر من كتبوا أعمالا مسرحية كوميدية وتعاون خلالها مع عدد كبير من النجوم.ولد أحمد الأبياري يوم 29 يونيو عام 1952، وتعاون في العديد من الأعمال المسرحية مع النجم الراحل سمير غانم، ومنها" أنا ومراتي ومونيكا"، "دور ري مي فاصوليا"، "المحظوظ وأنا"، وكان أخر عمل جمعهما معا "الزهر لما يلعب".

كما تعاون الأبياري مع النجم أحمد آدم في مسرحيات منها "خد الفلوس وإجري"، "فيما يبدو سرقوا عبده"، "ربنا يخلي جمعه"، و م"القشاش" وشارك في بطولتها سيد زيان، إذ جمعته بالأخير أيضا أعمال شهيرة منها "العسكري الأخضر"، "الفهلوي"، "البراشوت".

وجمعت مسرحية "البعبع" بين الأبياري وسعيد صالح، وتولى محمد نجم بطولة مسرحيته "كحيون ربح المليون"، وتعاون مع أحمد أدم في مسرحية "مرسي عاوز كرسي".

كازينو بديعة

يشار إلى أنه عرض لأحمد الأبياري العام الماضي مسرحية كازينو بديعة، وهي مسرحية غنائية استعراضية كوميدية من إخراج طارق الإبياري، ومن بطولة سمية الخشاب، أحمد فتحي، إدوارد، طارق الإبياري، علاء مرسي، إيمي طلعت زكريا، علاء زينهم، أحمد سعد ميشو، وأشعار أبو السعود الإبياري،