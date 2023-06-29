من على السرير .. اتفرج فيفي عبده شوقت الشباب لفيديوهات الرقص الجديدة

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده ، فيديو جديد عبر خاصة الاستوي على حسابها الرسمي عبر صفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهاتوظهرت فيفي عبده، على غرفة نومها وعلى السرير مرتدية بيجامة من اللون الرمادي مكشوفة من منطقة الصدر وتتحدث إلي جمهورها حول الرقصات الجديدة التي سوف تقوم بتصوريها خلال الفترة الماضية سوف تقوم بنشرها لهم في القريب العاجل ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاء،

وتقضي الراقصة الاستعراضية مع ابنتها عزة ماجدة عطلتها الصيفية في منطقة الساحل الشمالي. حسبما أعلنت هي في فيديو سابق عبر حسابها على انستجرام.