شكرا لقرائتكم خبر عن مارجو روبي فى أستراليا للترويج لفيلم Barbie.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وصلت النجمة العالمية مارجو روبي إلى أستراليا بصحبة زوجها توم أكيرلي وذلك من أجل الترويج لفيلمها الجديد Barbie.



مارجو روبي



مارجو روبي



مارجو روبي



مارجو روبي



مارجو روبي

وكانت كشف المصممة سارة جرينوود في فيلم Barbie عن أن تصوير العمل أدى إلى نقص في الطلاء الوردي، Pink، وفي مقابلة جديدة مع Architectural Digest، ناقشت جيرويج ومصممة الإنتاج سارة غرينوود ومصممة الديكور كاتي سبنسر سبب مشكلة الألوان الوردية الزاهية التي سيشاهدها منتظرو العمل، حيث صرحت جيرويج قائلة: "أردت أن تكون الألوان الوردية شديدة السطوع، وأن يكون كل شيء أكثر من اللازم تقريبًا، لأنه هذا ما جعلني أحب باربي عندما كنت طفلة صغيرة".

أحداث فيلم Barbie، تدور فى قالب من الكوميديا، حيث شوهدت باربى "مارجوت" وهى تستمتع مع ريان كين فى عالم حقيقى مستوحى من عالم باربى - يطلق عليه اسم باربى لاند - حيث توجد العديد من المواقف للدمى الشهيرة، ومن بطولة مارجوت روبى وريان جوسلينج فى دور باربى وكين على التوالي.