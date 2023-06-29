شكرا لقرائتكم خبر عن منهم منة شلبى ومنى الشاذلى.. ضيوف شرف أفلام عيد الأضحى 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل عدد من النجوم ضيوف شرف فى أفلام موسم عيد الأضحى السينمائى 2023، والتى تعرض حاليا فى دور السينما المصرية، وتتنافس فيما بينها على كعكة الإيرادات من شباك التذاكر.

تظهر الإعلامية منى الشاذلي ضيفة شرف لفيلم "بيت الروبي"، ومعها أيضا محمد عبد الرحمن الشهير بـ "توتا" وكذلك مصطفى أبو سريع.

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى

قصة فيلم بيت الروبي

يعالج فيلم بيت الروبى في إطار كوميدي قضية تحكم مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من الأمور الحياتية، وانتشار مسمى مهنة الانفولنسر بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهما جعلهما يبعتدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهما.

منة شلبي في البعبع

كما تشارك النجمة منة شلبى بصوتها فقط خلال أحداث فيلم البعبع، وذلك في مشهد قراءة أمير كرارة رسالة من زوجته حيث تقرأ هي الرسالة التي من شأنها أن تقلب حياته طوال أحداث الفيلم.





فيلم البعبع

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبد العظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبد الخالق، وعدد اخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.

فيلم تاج

يشارك الفنان أحمد بدير ضيف شرف فى فيلم "تاج" بطولة النجم تامر حسنى، حيث يخبر تاج (تامر حسنى) أن سلالة عائلتهم يمتلكون قوة خارقة، وأنه يعد أول بطل عربى خارق لا يتأثر حتى بالرصاص.

مستر إكس

ظهر النجمان عمرو يوسف وريم مصطفى ضيفى شرف ضمن أحداث فيلم "مستر إكس"، حيث ظهرا كزوجين ويتعرضان لحادث بالسيارة، حيث تقفز ريم مصطفى وتترك قيادة السيارة ليلقى عمرو يوسف حتفه بالسقوط بالسيارة من أعلى الجبل، لتحدث مفاجأة بتغير شكله بسبب الحادث ويصبح الفنان أوس أوس.

يشارك الفنان شريف دسوقى ضيف شرف في سينما موسم عيد الأضحى السينمائى، إذ يظهر بمشهد واحد خلال فيلم بيت الروبى مع النجم كريم عبد العزيز ويجسد دور شخص يعيش في طابا ويحتفل بزفاف والده الذى تخطى الـ80 من عمره، كما يظهر في مشهد أيضاً بفيلم "البعبع" مع أمير كرارة ويجسد شخصية رجل مقيم في المستشفى بداعى الشلل إلا أنه لا يعانى من أي شيء ولكنه يرغب في البقاء بالمستشفى باعتبارها منزلا له.