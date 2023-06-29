هانى شنودة يدعو لقانون للذكاء الاصطناعى.. ويدشن فرصة جديدة

ياسر رشاد - القاهرة - دعا الموسيقار هانى شنودة إلى ضرورة استحداث قوانين من أجل مواجهة ما يسمى «بالذكاء الاصطناعى». وقال يجب ألا نترك أمره فى حياتنا كما تركنا أشياء كثيرة دون قانون أو ضابط أو رابط حتى ملأت حياتنا بالسلبيات والمعوقات على سبيل المثال ما فعلناه مع «التوك التوك» وأضاف، لا بد أن يكون للذكاء الاصطناعى دراسة من كل جانب من قبل جمعية المؤلفين والملحنين ونقابة الموسيقيين وكل المعنيين بالأمر، ويوضع ضوابط أدبية وأخلاقية لممارسات تتعلق باستقدام الذكاء الاصطناعى الذى من الممكن أن يجعل التراث الفرعونى أو رموز الفن والغناء العربى يمارسون أفعالاً مستهجنة بالمقدسات التراثية.

من ناحية أخرى، بدأ الفنان هانى شنودة فى تجهيز فرقة موسيقية جديدة تضم عرباً وأجانب ليشاركوه الحفلات الموسيقية والغنائية التى يبدأ التجهيز لها بعد أجازة عيد الأضحى المبارك، وقال شنودة إن فرقته بدأت ضخ مجموعة من الأصوات الغنائية الجديدة من بينها المطرب عيسى وسيف ومنى العطار.

وحول أغانى المهرجانات المنتشرة خلال الفترة الأخيرة قال «شنودة» إنه لا توجد نوت موسيقية مهذبة وأخرى غير مهذبة، لكن مأساة هذا الشكل فى الكلمات المسفة الركيكة هى آفة «المهرجانات».

وحول الجديد الذى يقدمه قال «شنودة» إنه انتهى من تلحين أغنيات جديدة سيطرحها تباعاً بالإضافة إلى تقديم عدة أغنيات فى ثوب جديد كنت قد قدمتها قبل سنين من بينها أغنية «يوم الهنا» التى غنتها المطربة نجاة وأغنية «الزمن» التى غناها عمرو دياب، وأجرى بروفات مكثفة لتظهر الأغنيات والمؤلفات الموسيقية التى أقدمها فى أحسن مستوى.