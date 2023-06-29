طرح برومو أغنية "اللي همك" لـ صابرالرباعي (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عن برومو اغنية الفنان صابر الرباعي، الجديدة بعنوان “اللي همك”.

يشار إلى أن أغنية اللي همك للمطرب صابر الرباعي، ينتظر طرحها باللهجة المصرية، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب والمنصات الموسيقية.

شاهد البرومو

آخر أعمال صابر الرباعي

يذكر ان طرح مؤخرًا المطرب صابر الرباعي، أغنية بعنوان يا بنات الحلال، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

أغنية يا بنات الحلال، للفنان صابر الرباعي، كلمات علي المولى، ألحان فضل سليمان، والكليب من إخراج سيلفانا المولى.

وتقول كلمات أغنية يا بنات الحلال:

يا بنات الحلال

هيدي حياة

مش مسابقة جمال

علقانين مين الأحلى

كل وحدة بهما شكلا

كلو مرسوم رسم

نفس الشكل و نفس الجسم

ما بيختلف إلا الإسم

شو يعني كبرتي من برا

ما منو قرارك مضطرة

روحك ما بيطلع عمرا

خمس سنين

رح ضلني حبك أنا أكيد

ولو شعراتك صارو بيض

وعوجّك بينو التجاعيد

أنا أكيد

بحبك متل ما إنت

كيف ما كنت

ما تغيري فيكي سنتي

لو سمحتي

ما بقى تسأليني

إذا طالعة حلوة اليوم

أنا أكتر مرة بشوفك حلوة

إنت و فايقة من النوم