فكرة العمل جديدة وتجمع بين الكوميديا والأكشن

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فيلم «البعبع» ردود فعل ايجابية فى اليوم الأول من عرضه، والذى يظهر فيه فريق العمل بالكامل لأول مرة فى دراما كوميدية، وينافس الفيلم بقوة مع أربعة أفلام مشاركة فى الموسم هم «بيت الروبى، تاج، مستر أكس».

أحداث الفيلم تدور فى إطار من الحركة والكوميديا، حيث تقع طبيبة صيدلانية فى حب المجرم «سلطان» الذى يقرر التوبة وترك الإجرام، ويواجه مع صديقه «سوكا» العديد من المواقف التى تغير مجرى اﻷحداث رأسها على عقب.

أعربت بطلة العمل الفنانة ياسمين صبرى، عن سعادتها بالعودة للسينما بعد غياب 3 أعوام، وقالت أن أحداث الفيلم تعتمد على كوميديا الموقف، وأنها تجسد دور فتاة بسيطة تتعرض للعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

وأضافت ياسمين صبرى: شجعتنى فكرة الفيلم، حيث تدور أحداث الشخصية حول فتاة «غلبانة» تعمل صيدلانية، بتشقى وعايزة تكون حاجة، وبتقابل «سلطان» الذى يلعب دوره الفنان أمير كرارة، معربة عن سعادتها بالمشاركة فى بطولة العمل بالتعاون مع نجم بحجم أمير كرارة، متمنية أن ينال الفيلم اعجاب الجمهور.

وقال الفنان محمد أنور: «فيلم البعبع أكشن كوميدى، وأكشن بتكنيك متميز، على طريقة السينما الأمريكية، وكواليس العمل كانت مميزه للغاية، وصورنا فترة طويلة ما خلق حالة من الألفة بين فريق العمل».

وكشف محمد أنور تفاصيل الشخصية التى يجسدها قائلًا: شخصيتى فى الفيلم صعبة، لاننى طوال الأحداث أتلقى الضرب من سلطان البعبع، وهو الأمر الذى كان مرهقاً للغاية، لأن أغلب الأحداث «أضرب فيها»، والجميل فى الشخصية أنها تجمع بين الأكشن والكوميدى وهو ما أراهن عليه فى الشخصية.

فيما أكد محمد عبدالرحمن الشهير بـ«توتا»، أن «البعبع» تجربة مختلفة بالنسبة له، حيث يظهر خلاله بدور جديد وشخصية مختلفة، لافتاً إلى أن العمل يجمع بين الكوميديا والأكشن وبه أحداث شيقة ومثيرة، معربًا عن سعادته الشديدة بالتعاون مع النجم أمير كرارة وكل فريق العمل.

وقالت الفنانة رحاب الجمل، أنها شاركت كضيفة شرف فى الفيلم، حيث تجسد دور شخصية تدعى «ميسرة» ينشأ بينها وبين أمير كرارة علاقة وتحاول إنقاذه من خطر ضمن أحداث الفيلم.

وأعربت الجمل عن سعادتها من المشاركة فى الفيلم، قائلة: رغم صغر حجم الدور إلا أننى سعدت كثيرا بالشخصية، وبالعمل مع أمير كرارة وفريق العمل، وأتمنى مشاركتهم فى أعمال جديدة.

فيلم «البعبع» بطولة أمير كرارة، ياسمين صبرى، باسم سمرة، ومحمد عبدالرحمن توتا، ومحمد أنور، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، عباس أبوالحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوى.