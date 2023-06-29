شكرا لقرائتكم خبر عن خروج مادونا من العناية المركزة وابنتها لورديس ليون ترافقها بالمستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ذكر موقع ديلي ميل أن ملكة البوب النجمة مادونا خرجت من غرفة العناية المركزة، ولكنها لا تزال تحت الرعاية الطبية المشددة وترافقها ابنتها لورديس ليون.وأشار التقرير الذي نشره موقع ديلي ميل إلى أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن نوع أو تفاصيل العدوى البكتيرية التي اصابت مادونا ولكن وصفها الموقع بالخطيرة.وفقًا لمصادر مقربة من المغنية ، فإنها كانت تعمل على أن تكون جولتها الغنائية المقبلة مثالية ، حيث كانت تتدرب ستة أيام في الأسبوع.

وأوضح التقرير أنه ليس معروفًا بالضبط نوع العدوى التي تعاني منها مادونا ، لكن الالتهابات البكتيرية يمكن أن تؤثر على العديد من أجزاء الجسم المختلفة ، بما في ذلك الجلد والرئتين والدماغ والدم.

وكانت دخلت ملكة البوب العالمية مادونا إلى المستشفى، وذلك بعدما عُثر عليها فاقدة للوعى، حيث دخلت لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات نيويورك، ليكتشف الأطباء إصابتها بعدوى بكتيرية خطيرة إلا أنها تتعافى حاليا بشكل جيد.

وكان من المقرر أن تبدأ جولة مادونا الغنائية في 15 يوليو المقبل، ولكن أصيبت مادونا بعدوى بكتيرية خطيرة وتحتاج إلى وقف جميع الالتزامات.

وفى سياق آخر، ظهرت النجمة العالمية مادونا مؤخراً، فى إطلالة غريبة، سببت صدمة كبيرة بين محبيها وجمهورها بسبب شكل وجهها المختلف والغريب، حيث أطلت ملكة البوب فى فيديو نشرته عبر حسابها على "إنستجرام"، حيث بدت بشفة منتفخة وشعر وردى يظهر فروة رأسها، وحواجب بيضاء اللون، وأنف مدبب، ما يؤكد خضوعها لعدة إجراءات تجميلية وفقا لموقع العربية.