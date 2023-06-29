شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص فى مشاجرة على المقاعد المحجوزة لفيلم جينيفر لورانس بـ "نيو مكسيكو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل رجل أثناء عرض فيلم الممثلة العالمية جينيفر لورانس الجديد No Hard Feelings، في البوكيرك، بـ نيو مكسيكو، حيث لقى مايكل تينوريو، 52 عامًا، مصرعه بالرصاص في مشاجرة حول بعض المقاعد المحجوزة أثناء عرض الفيلم، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وقال شهود عيان للشرطة إن رجلاً عرف باسم إنريكي باديلا، 19 عامًا، وصل إلى السينما مع صديقته، لكنه وجد زوجين آخرين في مقاعدهما المحجوزة للفيلم، بحسب ما ورد حاول موظفو السينما المساعدة في حل النزاع، لكنه تصاعد أكثر وأدى إلى مشادة، وفقًا لشهود.

وقالت الشرطة إن باديلا سحب بندقيته في النهاية وبدأ في إطلاق النار.وقام ضابط شرطة خارج الخدمة بتقديم الإسعافات الأولية ويعتقد الآن أنه يتعافى في المستشفى تحت حراسة مسلحة.

إنريكي باديلا، 19 عامًا، لديه الآن شكوى جنائية ومذكرة توقيف ضده، والتي تتضمن تهمًا مفتوحًا بارتكاب جرائم قتل وإطلاق نار والتلاعب بالأدلة.

وقال المتحدث باسم الشرطة جيلبرت جاليجوس إنه عندما وصل الضباط إلى مكان الحادث "كان هناك الكثير من الفوضى لأسباب مفهومة، وأن الكثير من الناس كانوا يحاولون الهرب من المسرح"، السينما لا تزال مغلقة حتى إشعار آخر، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".