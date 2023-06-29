شكرا لقرائتكم خبر عن علي الكشوطي للتلفزيون المصري: فيلم بيت الروبي يناقش قضية غاية في الخطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الكاتب الصحفي والزميل علي الكشوطي رئيس قسم الفن باليوم السابع، ضيفا على برنامج صباح الخير يا مصر، اليوم الخميس على شاشة القناة الأولى، وذلك للحديث عن أفلام عيد الأضحى 2023 .



علي الكشوطي رئيس قسم الفن باليوم السابع

وقال علي الكشوطي خلال اللقاء، إن فيلم "بيت الروبي" يناقش قضية غاية في الأهمية والخطورة وهي تحكم السوشيال ميديا في حياة البشر وكيف تستطيع أن تهدم البيوت وتدمر العلاقات.

وأشار علي الكشوطي، إلى أن دويتو كريم عبد العزيز و كريم محمود عبد العزيز في بيت الروبى أكثر من رائع، فبينهما تفاهم كبير وحضور على الشاشة، موضحا أن حجم الإيرادات التي حققها الفيلم يصب في صالح الصناعة وفي صالح استمرارية الصناعة بجودة.

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

يعالج فيلم بيت الروبى في إطار كوميدي قضية تحكم مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من الأمور الحياتية، وانتشار مسمى مهنة الانفولنسر بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهما جعلهما يبتعدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهما.

يذكر أن موسم عيد الأضحى السينمائى 2023 يشهد منافسة 4 أفلام على شباك التذاكر وهى "بيت الروبى"، و"البعبع" بطولة أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبد الرحمن توتا وباسم سمرة ومحمد أنور وإخراج حسين المنباوى، و"تاج" بطولة تامر حسنى ودينا الشربينى وعمرو عبد الجليل وساندى وإخراج سارة وفيق، و"مستر إكس" بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد وأوس أوس ومحمد أنور وإخراج أحمد عبد الوهاب.