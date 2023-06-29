أبوالليف يروج لمسرحيته الجديدة "اشتغالة"

ياسر رشاد - القاهرة - روج النجم نادر أبو الليف لمسرحيته الجديدة “اشتغالة”، والمقرر عرضها يومي 6 يوليو و7 يوليو المقبل بالإسكندرية على مسرح عبدالمنعم جابر، ومن المقرر أن يكون العرض في تمام الساعة 9:30 مساءً.

ويشارك في المسرحية عدد من الفنانين ومن بينهم شمس وخالد محروس وإحسان ترك وتأليف أحمد عبدالله وديكور وإخراج وليد جابر.

أبو الليف

وأكد أبو الليف أنه سعيد بتقديم المسرحية فى الإسكندرية، مشيرًا إلى أن الجمهور السكندري متذوق للفن ومحب له وأنه يتمنى أن يلقى العرض نجاح كبير وقت العرض وأن يقدم وجبة خفيفة للجمهور في موسم الصيف.

ويستعد نادر أبوالليف لطرح أغنيته الجديدة “الدنيا بنك” خلال الأيام المقبلة، وذلك بعدما انتهي من تسجيلها خلال الأيام الماضية.

أغنية "الدنيا بنك" من كلمات محمود شوقى وألحان وتوزيع أسامة عبد الهادى، وقرر أبو الليف تصويرها على طريقة الفيديو كليب.

اقرأ أيضًا.. أبو الليف ينتقد أعضاء نقابة الموسيقيين.. لا يصلحون للغناء

أبو الليف

يذكر أن الفنان نادر أبوالليف استأنف نشاطه الفني، مؤخرًا بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا، حيث انتهى فور مغادرته المستشفى من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "لازم أضحك" والتى يتعاون فيها مع مصطفى حيدر ووليد منير، وطرحها على يوتيوب ومنصات الأغانى.

تقول كلمات الأغنية:

من كتر همى وحرق دمى لازم اضحك

على الدنيا لما بتعاندنى لازم اضحك

حتى ضحكتى صوته بس بدارى فيه

والكلام من غير احس بان علية

لازم اضحك

مخطوط علية ومية مية ومش هاممنى

ومش فارقة مين مغايا ومن ظالمنى

وشكلى لو شوفته في المرايا معرفهوش

ويعملوا ميت حكايه تروح فاشوش

لازم اضحك

نادر أبوالليف: أختار كلمات الأغاني بعناية وأرفض الكلمة الهابطة

وكان تحدث المطرب نادر أبو الليف، عن غناء المهرجانات ودراسته للفن، مؤكدًا أنه ينتقي كلمات أغانيه بعناية جدًا، ويرفض الكلمة الهابطة والمسفة، مشددًا على أنه من الممكن أن يكون مطرب مهرجانات.

أبو الليف

وأشار "أبوالليف"، إلى أنه درس الفن وتربى على التراث الشرقي الأصيل النظيف المحترم، متابعًا: "والدي كان رقاق كوكب الشرق أم كلثوم"، وهناك أعضاء نقابة لا يصلحون للغناء وأصواتهم نشاز.

اقرأ ايضًا.. أبو الليف ينتقد أعضاء نقابة الموسيقيين.. لا يصلحون للغناء



وكشف عن حقيقة زواجه من الفنانة اللبنانية نانيتا، مضيفًا: "لا وربنا ما حصل نانيتا أختي وصديقة عزيزة".

وفتح المطرب نادر أبوالليف، النار على مؤدي المهرجانات، موضحا أنه لم يقف ضد مؤدي المهرجانات لكنه ضد الكلمة المسفة والهابطة التي تجرح مشاعر الجمهور، مطالبًا بإيقاف أي مؤدي مهرجانات يخالف قواعد الذوق العام ويقدم أغان هابطة، حيث إنه ضد الكلمة التي تجرح الجمهور، وجاء ذلك خلال تصريحاته مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المُذاع عبر شاشة "الحدث اليوم".