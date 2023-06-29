إيرادات أفلام عيد الأضحى.. منافسة قوية بين تاج وبيت الروبي

ياسر رشاد - القاهرة - بدأت رحلة السباق السينمائي لماراثون عيد الأضحى 2023 بين أربعة أفلام قوية وهم "بيت الروبي" بطولة كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز، والذي بدأ عرضه للجمهور منذ أيام، و"البعبع" لأمير كراره وياسمين صبري، و"مستر إكس" لأحمد فهمي وهنا الزاهد، و"تاج" لتامر حسني ودينا الشربيني، وفي السطور نستعرض بوابة الخليج 365 إيرادات أفلام الماراثون السينمائي.

فيلم تاج

فيلم تاج يحتل المرتبة الأولى

حصل فيلم تاج بطولة الفنان تامر حسني والفنانة دينا الشربيني أمس الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى، إيرادات بلغت 3 ملايين و930 ألف جنيه بدور العرض السينمائية.

تدور الأحداث حول تامر حسنى الذى يمتلك قوة خارقة خاصة به، ويتميز بسرعة كبيرة، ويحاول استخدام قوته فى مساعدة الناس، لكن تلك القوة توقعه فى عدد من المشاكل، ويقابل خلال الأحداث دينا الشربيني التي يقع في حبها ويتفقان على الزواج، وسط العديد من المفارقات الدرامية والكوميدية، وذلك مع ظهور التيك توكر الألماني الشهير نويل روبنسون، وأدائه رقصته الشهيرة برفقة تامر حسني.

فيلم "تاج" بطولة تامر حسنى، دينا الشربيني، هالة فاخر، عمرو عبد الجليل، ساندي، أحمد بدير، ليلى عز العرب، وظهور خاص للتيك توكر الألماني الشهير نويل روبنسون، وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل قصة وسناريو وحوار تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

فيلم بيت الروبي

فيلم بيت الروبي يحتل المرتبة الثانية

ويأتي في المرتبة الثانية فيلم بيت الروبي بطولة الفنان كريم عبد العزيز ويشاركه البطولة كريم محمود عبدالعزيز الذي حقق حتى الآن 2 مليون و700 ألف جنيه ليصل الإجمالي إلى 20 مليونا و700 ألف جنيه بالسينمات المصرية.

فيلم بيت الروبي من تأليف ريم القماش ومحمد الدباح، ويشارك في بطولة الفيلم العديد من الفنانين مع كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز، منهم: نور اللبنانية، تارا عماد، محمد عبد الرحمن الشهير بـ توتا، مصطفى أبو سريع، محمود السيسي، شريف دسوقي، حاتم صلاح، سارة عبد الرحمن، هذا إلى جانب ظهور الإعلامية منى الشاذلي بشخصيتها الحقيقية خلال أحداث الفيلم، والفيلم من إخراج بيتر ميمي.

فيلم مستر إكس

فيلم مستر إكس يحقق 625 ألف جنيه أول يوم العيد

وحصل فيلم مستر اكس بطولة الفنان أحمد فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد على المركز الثالث، حيث حقق 625 ألف جنيه وفيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، تأليف أحمد عبد الوهاب، قصة سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبد الوهاب.

وتتلخص قصة الفيلم في إطار كوميدي حول رجل عصابات يقوم بدوره أحمد فهمي، ولكنه يقع في حب محامية تقع في طريقه أثناء تأديته لبعض أعماله، فيحاول جاهدًا بأن يبعد عنها كل الأخطار التي تتعرض لها نتيجة عملها، حيث يدور الأمر في إطار كوميدي.

فيلم البعبع

فيلم البعبع يحقق 500 ألف جنيه فقط

ويستقر فيلم البعبع الذي اكتفى بتحقيق 500 ألف جنيه وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن لايت، ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام اسمه "سلطان" يواجه مع صديقه سوكا (محمد عبد الرحمن) عديدًا من المواقف.

أبطال فيلم البعبع

وفيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.