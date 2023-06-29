شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يحيي حفلا غنائياً فى الكويت.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي النجم محمد حماقي حفلًا غنائيًا مساء اليوم الخميس، وذلك وسط جمهوره في الكويت، بمناسبة احتفالات عيد الأضحى، على خشبة مسرح أرض المعارض، حيث يعد حماقى أبرز النجوم المطلوبين للغناء في الخليج عموماً.

ويقدم حماقى خلال الحفل باقة مميزة من أجمل أغنياته أبرزها: "أجمل يوم"، "أحلى حاجة فيكي"، "يزلزل"، "ما بلاش"، "ناويها"، "ليه بيلوموني"، "يا ستار"، ومن أغاني ألبومه الأخير "يا فاتني"، "لا ملامة"، "لو هتسيب"، "طالع موضة"، "عرض مستمر"، "ظلموني"، "مش قادر أنسى"، و"قالوا عنك"، وغيرها من الأغاني التي يتفاعل معها الجمهور.

بدأ النجم محمد حماقي مشواره الغنائى منذ التسعينات بتقديمه أغنية " الحلو يحب الحنية " والتي كانت ضمن ألبوم لقاء النجوم 3 الذى كان يضم عددا من النجوم منهم الكينج محمد منير والنجم حميد الشاعرى والمطربة حنان، ثم صدرت له بعد ذلك عدة أغاني منفردة وعلى فترات متباعدة ليمر أكثر من 25 عاما على أغنيته الأولى.



