شكرا لقرائتكم خبر عن سينما الشعب تعلن ايرادات الأفلام .. 210 آلاف جنيه أول أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصفحة الرسمية لسينما الشعب وقصر السينما والثقافة السينمائية عن إيرادات أفلام عيد الأضحى، حيث حققت سينما الشعب ما يقرب من 210 آلاف جنيه، وتعرض سينما الشعب الأفلام بأسعار رمزية للجمهور في جميع أيام العيد وغيرها .

أفلام موسم عيد الأضحى 2023 يذكر أن موسم عيد الأضحى السينمائى 2023 يشهد منافسة 4 أفلام على شباك التذاكر وهى "بيت الروبي"، و"البعبع" بطولة أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبد الرحمن توتا وباسم سمرة ومحمد أنور وإخراج حسين المنباوى، و"تاج" بطولة تامر حسنى ودينا الشربينى وعمرو عبد الجليل وساندى وإخراج سارة وفيق، و"مستر إكس" بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد وأوس أوس ومحمد أنور وإخراج أحمد عبد الوهاب.