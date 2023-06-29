شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم تاج يحطم أرقام الإيرادات بـ 44 مليون جنيه في يومه الأول داخل وخارج مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم تاج بطولة النجم تامر حسنى، 44 مليون جنيه إيرادات داخل مصر وخارجها في يومه الأول، محققاً بذلك أرقاماً كبيرة، رغم عرضه فقط في 60% من سينمات مصر والخارج، لتأخر تسليم النسخة النهائية من الفيلم لجميع دور العرض.





واستطاع الفيلم في يوم عرضه الأول تحقيق 40 مليون جنيه في خارج مصر، و4 ملايين جنيه في الداخل، محققاً بذلك إيرادات ضخمة، يكمل بها النجم تامر حسنى مسيرته الاستثنائية في تحطيم الإيرادات.

فيلم "تاج" بطولة تامر حسنى، دينا الشربيني، هالة فاخر، عمرو عبد الجليل، ساندي، أحمد بدير، ليلى عز العرب، وظهور خاص للتيك توكر الألماني الشهير نويل روبنسون، وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل قصة وسناريو وحوار تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

وتدور أحداث فيلم "تاج" حول تامر حسنى الذى يمتلك قوة خارقة خاصة به، ويتميز بسرعة كبيرة، ويحاول استخدام قوته فى مساعدة الناس، لكن تلك القوة توقعه فى عدد من المشاكل، ويقابل خلال الأحداث دينا الشربيني التي يقع في حبها ويتفقان على الزواج، وسط العديد من المفارقات الدرامية والكوميدية، وذلك مع ظهور التيك توكر الألماني الشهير نويل روبنسون، وأدائه رقصته الشهيرة برفقة تامر حسني.

وقدم تامر حسني آخر أعماله بالسينما بفيلم "بحبك" الذى تم عرضه فى موسم عيد الأضحى 2022، وهو بطولة وتأليف وإخراج تامر حسنى وشارك فى بطولته هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، شهد الشاطر، وآخرين.