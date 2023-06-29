إعادة افتتاح السيرك القومي بالعريش بعد غياب 13 عامًا

ياسر رشاد - القاهرة - تذاكر مُخفضة للجمهور وإعفاء ذوي الهمم ‏من رسوم الدخول

افتتح اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والفنان ‏أحمد الشافعي، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية ‏بوزارة الثقافة، نائبًا عن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، السيرك القومي في مدينة العريش، وذلك بعد إغلاق ‏استمر 13 عامًا.

تذاكر مُخفضة للجمهور وإعفاء ذوي الهمم:

أعربت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عن سعادتها ‏بعودة الحياة لطبيعتها بمحافظة شمال سيناء، بعد ‏الجهود التي بذلتها الدولة المصرية، في بتر أذرع الإرهاب ‏اللعين، وتحقيق الأمن والأمان لأهالينا على أرض سيناء.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

أضافت وزيرة الثقافة أن هذا الافتتاح يأتي ضمن ‏برنامج حافل من الأنشطة والفعاليات تُنفذه وزارة الثقافة بالتعاون ‏مع محافظة شمال سيناء، لإعادة الحياة إلى طبيعتها بمدن وقرى المحافظة، مؤكدة حرص الوزارة أن تكون تذاكر السيرك مُخفضة للجمهور، فضلًا عن إعفاء ذوي الهمم ‏من رسوم دخول حفلات السيرك.

السيرك القومي في مدينة العريش

من ناحيته، ثمن اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، ‏جهود وزارة الثقافة في تقديم الخدمات الثقافية والفنية المتعددة ‏لأهالي شمال سيناء، والمساهمة الفعالة في توعية أبنائنا بمغبات ‏الأفكار المتطرفة، وأهمية الوعي الثقافي لبناء المجتمعات، معربًا ‏عن تطلعاته إزاء تفعيل المزيد من التعاون والتنسيق بين المحافظة ‏والوزارة، لضمان استمرارية هذه الجهود البناءة في خدمة أبناء ‏المحافظة.‏

السيرك القومي في مدينة العريش

تكثيف الخدمة الثقافية:

أشار الفنان أحمد الشافعي، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية ‏والاستعراضية، إلى أن هذا الافتتاح يأتي تزامنًا مع افتتاح السيرك ‏القومي بالعجوزة، والسيرك القومي بجمصة، خلال أيام العيد، وهو ‏ما يؤكد حرص الوزارة تكثيف الخدمة الثقافية، وتحقيق مبدأ ‏العدالة الثقافية للجميع، وأكد الشافعي أن استئناف إقامة عروض ‏السيرك بمدينة العريش بعد غياب استمر 13 عامًا، يُجسد مدى ‏اهتمام الدولة بتعظيم دور القوة الناعمة في الارتقاء بالمجتمع ‏وتعميق قيم الولاء والانتماء لدى أبنائه.‏

السيرك القومي في مدينة العريش

أوضح الشافعي، أن برنامج فعاليات السيرك يستمر يوميًا من ‏الساعة التاسعة مساءً حتى نهاية شهر أغسطس المُقبل.