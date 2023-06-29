رفع فيلم "شوجر دادي" من السينمات

ياسر رشاد - القاهرة - “شوجر دادي”.. قررت دور العرض السينمائية سحب الفيلم من دور العرض السينمائية، وذلك بعدما حقق نجاحًا فى السينمات، حتى تستقبل دور العرض أفلام عيد الأضحي المبارك.

وكانت شوقت الشركة المنتجة لفيلم "شوجر دادي" بطولة النجمة ليلى علوي وبيومي فؤاد الجمهور لطرحه في السينمات.

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وشهد الإعلان مشاهد رومانسية جمعت ليلى علوي وبيومي فؤاد، قبل أن تتهم شخصية حمدي الميرغني ومصطفى غريب والدهم بأنه مريض.

ثم تتسارع الأحداث مع ظهور الراقصة جوهرة ومحاولة الأبناء إنقاذ أسرتهم من الفضيحة، نتيجة علاقة والدهم براقصة ورغبته في الزواج منها، وشهد الإعلان ظهور المطرب هشام عباس كضيف شرف في الفيلم الذي يغني فيه أغنية بعنوان "شوجر دادي".

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تعاون بيومي وليلى علوي للمرة الثانية:

الفيلم يعد التعاون الثاني بين ليلى علوي وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، بعد تجربتهم السينمائية الأولى من خلال فيلم ماما حامل (2021)، الذي حقق نجاحًا في مصر والعالم العربي، ويشاركهم بطولة الفيلم تامر هجرس، محمد محمود، مصطفى غريب، مي الغيطي، جوهرة، وفرح الزاهد.

عودة تامر هجرس:

يشهد الفيلم أول تجربة تمثيل حقيقية للراقصة جوهرة وبشكل مختلف عن دور الراقصة التقليدية وعودة تامر هجرس إلى شاشة السينما بعد غياب 5 سنوات.

قصة فيلم شوجر دادي:

تدور أحداث فيلم شوجر دادي في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأسًا على عقب.

ليلي علوي وبيومي فؤاد

وكانت طرحت الشركة المنتجة لفيلم شوجر دادي الإعلان التشويقي الثاني، تمهيدًا لطرحه في السينمات.

وكشف البرومو عن قرار الأب بيومي فؤاد إبلاغ أبنائه حمدي الميرغني ومصطفى غريب برغبته في الزواج من امرأة ثانية، فيما ترفض ليلى علوي احتمالية أن ترى زوجها مع امرأة أخرى، ما ينبئ بأحداث كوميدية مثيرة.

وكانت انتهت النجمة اللبنانية نانسي عجرم من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم "شوجر دادي" بطولة الفنانين ليلى علوي وبيومي فؤاد، والأغنية من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي.

شوجر دادي

وحرص المنتج محمد حامد، على مشاركة جمهوره صورة تجمعه بالفنانة اللبنانية نانسي عجرم داخل الاستوديو، وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي بموقع فيسبوك قائلًا: " مفاجأة عيد الفطر مع السوبر ستار نانسي عجرم فيلم "شوجر دادي".

من جانبها قالت النجمة ليلى علوى: أجسد شخصية الزوجة التى تحاول إنقاذ بيتها وزوجها من الانهيار، ونناقش مشكلة انهيار العلاقات الزوجية وسط زحام الحياة والمسئولية، ولكن فى إطار كوميدى شيق، وهى النوعية التى أفضلها فى السينما الآن، تقديم القضايا المهمة التى تفيد المجتمع وتناقش قضايا الأسرة ولكن فى إطار كوميدى، وهى كوميديا تعتمد على القصة أكثر منها الإفيهات.

وأضافت: إننى شعرت أن هناك كيميا مع بيومى فؤاد فهو نجم قدير وممثل متجدد الموهبة، وسعيدة أننى أشاركه للمرة الثانية فى عمل سينمائى بعد فيلم «ماما حامل» وهو العمل الذى حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه فى 2021.

وعن طرح برومو الفيلم فى أجواء صيفية قالت: الفيلم من نوعية الكوميديا اللايت ومعظم أحداثه تدور فى منطقة ساحلية، وهو مناسب لهذا الموسم، ونستهل به أفلام الصيف 2023، وهو مناسب لكل أفراد الأسرة.

شوجر دادي

وقال بيومى فؤاد إن الفيلم كوميديا راقية، وأجسد خلاله شخصية «شوقى» وهو زوج يمر بأزمة منتصف العمر، و«عايش حياته بالطول والعرض»، ويعيش مرحلة شقاوة، وهى قضية مهمة فى المجتمع المصرى، هناك العديد من الرجال، يعيشون هذه المرحلة الخطيرة التى قد تسبب أزمة فى حياتهم الزوجية وتنهى الحياة الأسرية إذا لم تكن الزوجة والأولاد على وعى بهذه المرحلة التى يمر بها الأب أحياناً.

وعن مشاركته فى أكثر من عمل فى نفس الموسم قال: هذه ليست المرة الأولى، ويعرض لى هذا الموسم 3 أفلام أغلبها كوميدية، وأنا سعيد أن السينما عادت بقوة، وأتمنى أن يعرض أفلامًا كثيرة لأن السينما تحتاج لطفرة حقيقية الأيام القادمة وزيادة فى الأعمال المقدمة.

ويعرض حاليًا لبيومى فؤاد فيلمه الجديد «الصف الأخير»، الذى عرض بدور العرض السينمائى فى 17 مايو الحالى، ويشارك فى بطولته تيام قمر ياسر الطوبجى، محمد عبدالعظيم، أمجد عابد. الفيلم قصة وسيناريو شريف محسن، مى زيادى، علاء حسن، وحوار علاء حسن. من إخراج شريف محسن، وتدور الأحداث حول شاب قليل الخبرة بالحياة وينظر لكل ما حوله من زاوية واحدة يخوض رحلة من يوم واحد تقلب كل المفاهيم لديه رأساً على عقب.