كريم محمود عبدالعزيز: "بيت الروبي" معمول على الرايق ومفيش منافسة

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب الفنان كريم محمود عبدالعزيز عن سعادته بنجاح فيلمه الجديد “بيت الروبي”، الذي ينافس فى موسم عيد الأضحي بجميع دور العرض السينمائية.

أكد كريم محمود عبد العزيز فى تصريحات تليفزيونية:" كنت قاعد مع المخرج بيتر ميمي وقالي فيه فيلم مع كريم عبد العزيز فقولتله خلاص موافق عشان عارف الفيلم أكيد هيبقى حلو وأستاذ كريم عبد العزيز بيحاول دايما ينتقي أفلامه وتكون محترمة وحلوة وتكون صالحة لكل الناس، وعائلية ودي حاجة كويسة وأكيد هيبقى فيلم حلو، وطبعا أكيد بيتر بيعمل أفلام حلوة".

وأضاف:" كريم عبد العزيز قمة في الاحترام والاحتراف وكل حاجة، والعلاقة بسيطة وسهلة وحلوة وسلسلة، وفيلم معمول على الرايق، والمنافسة مبشوفهاش، ومفيش منافسة بين حد وحد، لأن كل واحد ليه تفاصيل وجمهوره".

واستطاع فيلم "بيت الروبي" للنجم كريم عبدالعزيز أن يحقق إيرادات بلغت 5 ملايين و834 ألف جنيه في دور العرض المصرية، وذلك أمس خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، ليكون أول الأفلام التي افتتحت موسم عيد الأضحى.

وكانت احتفلت أسرة الفيلم بالعرض الخاص بحضور أبطال الفيلم، وذلك يوم الثلاثاء بإحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر.

بيت الروبي

وظهر كريم عبد العزيز خلال البرومو الرسمي لفيلم “بيت الروبي” بشخصية تدعى " إبراهيم" مع زوجته نور اللنبانية والتي تدعى "إيمان" في الاحداث" حيث إنهما لديهما طفلان ويعيشان على البحر في إحدى المدن الساحلية.

كما كشف البرومو أن كريم عبد العزيز قدم اغنية بمحض الصدفة ولكنها أصبحت "تريند" وبدأت والعروض تنهال عليه من اجل تسويقه.

واستطاع برومو فيلم “بيت الروبي” بطولة الثنائي كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، أن يحقق نجاحًا كبيرًا بعد طرحه على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، تمهيدا لعرضه يوم 21 يونيو الجاري بالسينمات.

بيت الروبي

700 ألف مشاهدة لبرومو “بيت الروبي”

ووصل عدد مشاهدات برومو “بيت الروبي” إلى 700 ألف مشاهدة في 10 ساعات فقط على فيس بوك.

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أحداث فيلم بيت الروبي

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي تشويقي حول زوجين أولهما شخصية إبراهيم الروبي الذي يجسد دوره الفنان كريم عبد العزيز، وزوج نور اللبنانية، وتحدث العديد من المفارقات بسبب ذلك الأمر.

بيت الروبي

أبطال فيلم بيت الروبي

يذكر أن “بيت الروبي” بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور، وتارا عماد، وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد عبد الرحمن توتة، ومصطفى أبو سريع، ومحمود السيسي وآخرين، والعمل من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

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موعد طرح الفيلم

ويستعد النجم كريم عبدالعزيز، لطرح فيلمه الجديد بيت الروبي، يوم 21 يونيو الشهر الجاري، ومن المقرر أن يخوض به موسم سباق عيد الأضحى 2023.

بيت الروبي

يشار إلى أن فيلم بيت الروبي، سيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، وتارا عماد.

آخر أعمال الفنان كريم عبدالعزيز

يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم عبد العزيز فيلم "كيرة والجن"، الذي عرض في موسم عيد الفطر الماضي، وهو مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار.

والفيلم إخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

يرصد الفيلم حالة الغليان التي كانت يموج بها الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحد مصائر أحمد عبدالحي كيرة وعبدالقادر الجن ليشتركا في النضال ضد المحتل اﻹنجليزي.