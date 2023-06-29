شكرا لقرائتكم خبر عن بيونسيه بإطلالة لافتة في جولتها العالمية في بولندا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لفتت النجمة العالمية بيونسيه الأنظار لجولتها الغنائية في بولندا، حيث ظهرت بإطلالة لافتة.



بيونسيه



بيونسيه



بيونسيه



بيونسيه

وضمن جولتها الغنائية أحيت بيونسيه ذكرى المغنية تينا تيرنر التي توفيت في 24 مايو الماضي عن عمر يناهز 83 عامًا، من خلال تقديم أحد أغانيها الكلاسيكية، خلال حفلتها الموسيقية في مدينة (مرسيليا) الفرنسية.

وذكرت قناة (بي إف إم) الإخبارية الفرنسية، أن "بيونسيه" تقوم حاليا بجولة في أوروبا كجزء من جولتها العالمية، وهي جولة عالمية تروج فيها عن ألبومها الأخير "عصر النهضة".

وأخذت "بيونسيه" البالغة من العمر 41 عاما دقيقة لتشكر الراحلة "تينا ترنر" على مساعدتها وتمهيد الطريق لها، وطلبت من الجمهور أن يظهروا حبهم لـ"تينا": "أريدكم أن تصرخوا فقط، حتى تشعر بحبكم".

وكانت حفلة مرسيليا هي ثاني وآخر موعد لها في فرنسا بعد حفل موسيقي في استاد فرنسا، والذي أقيم، في 26 مايو الماضي، وحضر الحفل عدد كبير من المشاهير بينهم "سيلينا جوميز" و"ليني كرافيتز" و"كريس" و"كايلي جينر" و"ليزو" و"ناتالي بورتمان" و"فاريل ويليامز"، كما ظهر بين الجماهير زوجها "جاي زي".