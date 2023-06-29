شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال فنية للتاريخ.. "بشرة خير" و"تسلم الأيادى" تتغنيان بالثورة.. مسلسلات تنقل كواليس ما دار فى الاتحادية.. دراما تليفزيونية وسينمائية تكشف أغراض حكم الإخوان ومشاهد تؤرخ لفرحة الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع كل لحظة انتصار عاشها الشعب المصرى، وثقت الأعمال الفنية المختلفة تلك الفترة البارزة من تاريخ مصر، فرأينا ذلك فى الأغانى والمسلسلات والأفلام السينمائية، ليكون الحدث موثقا بالصوت والصورة، ومعبرا عن فرحة المصريين وآمالهم فى غد أفضل.



فى مجال الغناء سبق أن سمعنا عبدالحليم حافظ يغنى وقت إعلان الجمهورية نشيد «العهد الجديد» ثم أغنية «ثورتنا المصرية»، وشادية التى تغنت بـ«يا حبيبتى يا مصر» عقب انتصار حرب أكتوبر، كما غنت وردة «على الربابة» وهكذا عبرت الأغنيات عن الانتصار.. هذا هو ما حدث فى ثورة 30 يونيو أيضا، حيث ثار فيها الشعب المصرى ضد حكم الإخوان، فشاهدنا أعمالا فنية عبرت عن الثورة من خلال أشكال مختلفة، واستمعنا لأغان مميزة، منحت لعام 2013 علامة بارزة ستظل خالدة.



على صعيد الدراما، نجد أنها تنوعت بين أعمال درامية تليفزيونية وسينمائية، تناولت الأحداث السياسية فى مصر قبل الثورة وبعدها، وأسهمت كل هذه الأعمال فى توضيح تفاصيل كيف أن الثورة أنقذت مصر من مصير مجهول كانت البلاد ستعانى منه تحت أيدى جماعة الإخوان، بعد أن كانت على شفا حفرة من الانهيار.





تسلم الأيادى

هى واحدة من أشهر الأغانى التى تم تنفيذها عقب قيام ثورة 30 يونيو، فبمجرد سماعها يتأثر المصريون فخورين بانتصارهم على الإخوان وحماية البلاد من شرهم، وقد شارك فى غنائها عدد كبير من الفنانين وهم إيهاب توفيق، هشام عباس، حكيم، غادة رجب، خالد عجاج، سمير الإسكندرانى، سومة، بوسى، أحمد كامل، بالإضافة للفنان مصطفى كامل، والذى كتب الأغنية ولحنها، وتعد أغنية «تسلم الأيادى» من أكثر الأغانى رواجا، وكان قد أهداها مجموعة الفنانين المشاركين فيها وعلى رأسهم الفنان مصطفى كامل إلى الجيش المصرى.

بشرة خير

انتشرت الأغنية فى مختلف عواصم العالم، إذ حازت على شهرة عالمية، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عمرو مصطفى، وغناها الفنان الإماراتى حسين الجسمى، ورغم أنها لم تتناول ثورة يونيو بشكل مباشر، إلا أنها كانت أشبه بشعار للانتخابات الرئاسية التى ترتبت على تلك الثورة المجيدة، وتعتبر أغنية «بشرة خير»، واحدة من أكثر الأغانى الوطنية التى حققت نجاحا كبيرا وأعلى نسبة مشاهدة، ووقتها أهداها الفنان حسين الجسمى للشعب المصرى.

تسلم إيديك

رائعة أخرى من روائع النجم الإماراتى حسين الجسمى، فعلى الرغم من أن الأغنية ظهرت قبل اندلاع ثورة يونيو، وتحديدا فى ذكرى احتفالات تحرير سيناء، إلا أنها نالت شهرة واسعة عقب ثورة 30 يونيو، وصنفت ضمن قائمة أغنيات تعبر عن الثورة، وهى من كلمات نادر عبدالله، وألحان وليد سعد، وأخرج الكليب لمحمد مختار.





«بلادى»

غنى محمد حماقى بعد نجاح ثورة 30 يونيو أغنيته الوطنية «بلادى»، وهى من كلمات محسن الخياط وألحان بليغ حمدى وتوزيع خالد عز، وهدفت الأغنية إلى إشعال حماس الشعب المصرى فى وجه أعداء الوطن.





الاختيار 3

الحلقة 28 من مسلسل «الاختيار 3 - القرار»، نجحت فى توثيق أحداث الثورة المجيدة ومشاركة ملايين المصريين فيها لإسقاط حكم ومؤامرة جماعة الإخوان ضد مصر، وبعد عرض مشاهد حقيقية للمظاهرات فى ميادين مصر، ينتقل المشهد إلى وزارة الدفاع، ويتحدث الفريق أول عبدالفتاح السيسى - وقتها - مع اللواء عباس كامل، قائلا: «الناس نزلت عشان الشعب خاف على مستقبله، اللى بيحصل ده يضع القوات المسلحة أمام مسؤولية كبيرة وتاريخية».

فى المقابل وفى مكتب الإرشاد، يتحدث «الشاطر» باجتماع قيادات الإخوان: «العدد اللى فى الشارع فوق خيال الكل، لازم نعاقب كل اللى نزل، لازم الكل يعرف إننا مش هنسيب البلد دى إلا بالدم، هيشوفوا العنف على أصوله، وكل المسلحين فى سيناء وفى مقراتنا لازم يتحركوا»، ويؤيد المرشد كلامه.

وينتقل المشهد إلى قصر الاتحادية، وكواليس ما دار حول مهلة الـ48 ساعة التى أعطتها القوات المسلحة المصرية إلى الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسى، لتلبية مطالب الشعب، وقال الرئيس السيسى لمحمد مرسى: «هذا طلب ورجاء للجميع لوضع مصلحة البلد فوق أى اعتبار، لأن القوات المسلحة لن تسمح أبدا باقتتال داخلى»، بينما يصر مرسى على أن حجم التظاهرات لا يتعدى 120 ألفا.

أما الشاطر فيطالب بمخاطبة العالم حول اعتصام رابعة وتحريك المجموعات النوعية، واختتم: «لازم كله يعرف إن البلد دى هتولع لو إحنا ما بنحكمهاش».

وقد شهدت أحداث مسلسل الاختيار 3، الحلقة 29، اجتماع الفريق عبدالفتاح السيسى - جسد دوره الفنان ياسر جلال - بكل القوى الوطنية فى مصر للاتفاق على خارطة طريق للمستقبل بعد عزل الرئيس الراحل محمد مرسى وإسقاط جماعة الإخوان من الحكم فى 30 يونيو.





سلسال الدم

من الأعمال الدرامية التى تناولت فى أحد خطوطها الدرامية 30 يونيو، كان مسلسل «سلسال الدم» وتحديدا الحلقة الأخيرة فى الجزء الرابع والتى انتهت بقيام الثورة وسقوط حكم جماعة الإخوان، ففى هذا الجزء هناك خط سياسى مهم يتمثل فى استيلاء الإخوان على السلطة فى مصر، واستغلالهم للدين والبسطاء.





الداعية

مسلسل من بطولة الفنان هانى سلامة، وتأليف مدحت العدل، وتناول أشكالا مختلفة عن فساد حكم الإخوان وقياداتهم، كما تناول سياستهم وأفكارهم، وتضمن المسلسل مشاهد لهتافات عديدة ضد حكم المرشد مطالبة بإسقاطه، حيث تنظم الفنانة بسمة، مسيرة إلى قصر الاتحادية لإسقاط مرسى، أيضا أشار المسلسل إلى بعض الأفكار المتشددة مثل تحريم الأغانى والمسلسلات.





جواب اعتقال

الفيلم تم عرضه فى 30 يونيو عام 2017، وكشف العمل عن «سيكولوجية الإرهابى» منذ طفولته ليتحول إلى قنبلة موقوتة، ويشرح أيضا معمل صناعة الإرهاب من الداخل سواء كان الإرهابى الفعلى الذى يكفر المجتمع ويشرع القتل ويده نظيفة لا يمسسها الدم، أو الأداة ذات الدماغ المغسول وقد تمت برمجتها على الطاعة دون تفكير، والفيلم بطولة محمد رمضان، إياد نصار، دينا الشربينى، صبرى فواز، سيد رجب، تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج أحمد السبكى.





الفيلم بطولة الفنان تامر عبدالمنعم، وكان من أوائل الأفلام التى ناقشت أحداث الثورة، وقد تناول الفترة ما بين 25 يناير و30 يونيو، كما أنه كشف فترة حكم الإخوان لمصر، والتى انتهت بثورة الشعب. كما يبرز الفيلم النجاح الكبير الذى حققته ثورة 30 يونيو فى تخليص مصر من حكم الجماعة، مسلطا الضوء على خطابات الرئيس المعزول الراحل محمد مرسى، فى الوقت ذاته يظهر الجانب الآخر حيث استقبال المواطنين لمثل هذه الخطابات، سواء فى المقاهى أو البيوت.

المشخصاتى 2







