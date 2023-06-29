شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمي يطرح أحدث اغنياته "بلبطة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم الإماراتى حسين الجسمى، أحدث اغنياته التي تحمل اسم "بلبطة" على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضرى.

في سياق متصل يحيى النجم حسين الجسمى والنجم كاظم الساهر حفلاً غنائيًا في دبى، الأول من يوليو المقبل، ويقدم الثنائى باقة مميزة من أشهر أغنياتهما المحببة لدى الجمهور، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

وطرح النجم الإماراتي حسين الجسمي أغنيته الجديدة "يا خبر" عبر يوتيوب من كلمات صابر كمال وألحان وليد سعد وتوزيع أمين نبيل، هندسة الصوت هاني محروس.

وطرح النجم الإماراتى حسين الجسمى مؤخراً، أحدث أغانيه باللهجة المصرية، بعنوان "أستاذ فى الدنيا"، على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات هشام جمال ومحمد إبراهيم، وألحان هشام جمال، وتوزيع مادي.