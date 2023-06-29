شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تامر حسنى وأبطال فيلم "تاج" يتصدرون البوسترات الدعائية للعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم تامر حسنى عن بوسترات جديدة دعائية لأبطال فيلمه الجديد "تاج"، الذى طرح في السينمات أمس وحقق أكثر من 3 ملايين جنيه في أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تصدر ابطال الفيلم بوستر لكل منهم وهم تامر حسنى، دينا الشربينى، هالة فاخر، عمرو عبد الجليل، وساندى، بالإضافة إلى البوستر الرسمي للفيلم .



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تدور أحداث فيلم "تاج" حول تامر حسنى الذى يمتلك قوة خارقة خاصة به، ويتميز بسرعة كبيرة، ويحاول استخدام قوته فى مساعدة الناس، لكن تلك القوة توقعه فى عدد من المشاكل، ويقابل خلال الأحداث دينا الشربيني التي يقع في حبها ويتفقان على الزواج، وسط العديد من المفارقات الدرامية والكوميدية، وذلك مع ظهور التيك توكر الألماني الشهير نويل روبنسون، وأدائه رقصته الشهيرة برفقة تامر حسني.

فيلم "تاج" بطولة تامر حسنى، دينا الشربيني، هالة فاخر، عمرو عبد الجليل، ساندي، أحمد بدير، ليلى عز العرب، وظهور خاص للتيك توكر الألماني الشهير نويل روبنسون، وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل قصة وسناريو وحوار تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

وقدم تامر حسني آخر أعماله بالسينما بفيلم "بحبك" الذى تم عرضه فى موسم عيد الأضحى 2022، وهو بطولة وتأليف وإخراج تامر حسنى وشارك فى بطولته هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى، وعاليا راشد، شهد الشاطر، وآخرين.



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