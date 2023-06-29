شكرا لقرائتكم خبر عن "أمى عملت القلقاس" .. موقف كوميدى بين أمير كرارة وتوتا فى كواليس "البعبع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة قناة cbc عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" كوميكس" كوميدى لموقف يرويه النجم أمير كرارة عن الفنان محمد عبد الرحمن "توتا"، وذلك خلال استضافتهم ببرنامج "معكم" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، حيث روى كرارة أنه اثناء تصوير أحد المشاهد الهامة في فيلمهما الجديد "البعبع" وعند الاستعداد للمشهد، وجد توتا يهمس في اذن كرارة ويقول له "أمى عملت القلقاس تجيبه يوم الجمعة" ولا أمتى ؟، ليرد عليه كرارة "يابنى قلقاس إيه احنا بنصور مشهد مهم"... في دعابة بينهما اثناء كواليس "البعبع.



قلقاس توتا

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبرى، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وحقق فيلم البعبع منذ طرحه ما يقرب من 2 مليون و840 ألف جنيه حتى الآن .

ويعود أمير كرارة للسينما بفيلم البعبع بعد غياب 3 سنوات كاملة، إذ قدم آخر أفلامه "كازابلانكا" الذى عرض في عام 2019 وحقق إيرادات بلغت 80 مليون جنيه، وشارك في بطولته غادة عادل، إياد نصار، عمرو عبد الجليل، لبلبة، أحمد داش، وخلال العامين الماضيين اكتفى كرارة بالظهور كضيف شرف في السينما خلال فيلمى "سبع البرمبة" مع رامز جلال و"موسى" مع كريم محمود عبد العزيز.

وقدم أمير كرارة مسلسل سوق الكانتو في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندى موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.