شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم يتعاون مع عزيز الشافعى وتوما فى أغنية "مين ده" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون الفنان خالد سليم مع الشاعر والملحن عزيز الشافعى والموزع توما في أغنية جديدة بعنوان "مين ده"، والمقرر طرحها خلال الفترة المقبلة خاصة في موسم الصيف.

ويعود خالد سليم إلى الساحة الغنائية مرة أخرى، بعدما طرح آخر أغانيه في سبتمبر الماضى بعنوان "يا جميل" من كلمات خالد فيرناس، وألحان عمرو الشاذلى، و توزيع محمد مجدى، ميكس وماستر أمير محروس.

وكان آخر أعمال خالد سليم، بطولة مسلسل "حكايات جروب الماميز" من 15 حلقة وشارك في بطولته دينا فؤاد، وليد فواز، هبة عبد الغنى، نورهان، أمانى كمال، رباب ممتاز، ياسمين داود وعدد من الأطفال، ومعالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب وسيناريو وحوار سمر طاهر وريم يوسف ومى سعد وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى.

وينتظر خالد سليم عرض "عودة البارون" المكون من 15 حلقة والذى انتهى من تصويره مطلع هذا العام، ويشارك في بطولته حسين فهمى، ميس حمدان، إيهاب فهمي نهال عنبر، ريهام سعيد، ريهام سعيد، وعلاء مرسي، وسامي مغاوري، وضياء المرغني، وصبري عبد المنعم، ومن الأردن ساري أسعد، وربيع زيتون، آلان الزغبي، والسورية كاترين على، وظهور خاص للفنانة رزان المغربي، والأردني عبد الرحمن خضر.