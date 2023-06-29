شكرا لقرائتكم خبر عن داليا البحيرى: ليس أي شخص تقف معه وتشعر بالاطمئنان على المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة داليا البحيرى، إن بداية عرض المسرحية تكون صعبة لأنك تدخل ولا تمسك المسرحية بشكل كبير وتتحسس الجمهور وكيف ستكون طاقتك في المسرحية ومن جعلنى اطمئن هم زملائى على المسرح.

وأضافت داليا البحيرى، خلال برنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى، :"سعيدة للغاية أننى أعمل مع الفنان نضال الشافعى، فليس أي شخص تقف معه وتشعر بالاطمئنان على المسرح".

وتابعت داليا البحيرى:"المسرح يختلف تماما عن السينما والدراما لأنك تكون على الهواء عكس السينما والدراما، فهناك مونتاج وإذا حدث خطأ يمكن تداركه على عكس المسرح".