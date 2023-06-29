شكرا لقرائتكم خبر عن نضال الشافعى: المسرح الحقيقة الكاملة وكل ليلة لها رهبتها وخوفها وألف حساب للجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان نضال الشافعي، إن كل ليلة في المسرح لها رهبتها وخوفها ولها ألف حساب تعمله للجمهور الذي تتحمل مسئولية أن تقف أمامه مباشرة .

وأضاف الفنان نضال الشافعي، خلال برنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى أن المسرح هو الحقيقة الكاملة حيث تواجه الجمهور بشكل مباشر وتعاشر زملائك وكل الحقائق التي داخل الإنسان تخرج فالموضوع مرعب .

وتابع نضال الشافعى :"أخر مسرح قدمته كان مع الفنان يحيى الفخرانى في مسرحية الملك لير وبعد ذلك قلت في نفسى من الصعب أن أقدم مسرح بعد ذلك وماذا سأفعل بعد ذلك ولكن وجدت مسرحية سيدتى أنا على المسرح القومى مع الفنانة داليا البحيرى وافقت وكل مقومات النجاح كانت موجودة وهناك دعم عظيم من وزارة الثقافة للمسرحية".