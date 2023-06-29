شكرا لقرائتكم خبر عن ساندى تحتفل بنجاح فيلم "تاج" وتشاهده غدا مع الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل النجمة ساندي بعرض فيلم "تاج" التي تشارك في بطولته مع النجمين تامر حسني ودينا الشربيني، والذى ينافس في موسم عيد الأضحى، حيث تشاهد الفيلم مع الجمهور غداً، بإحدى سينمات التجمع الخامس، وتلتقط الصور التذكارية مع محبيها.

واستطاع الفيلم في يوم عرضه الأول تحقيق 40 مليون جنيه في خارج مصر، و4 ملايين جنيه في الداخل، محققاً بذلك إيرادات ضخمة، يكمل بها النجم تامر حسنى مسيرته الاستثنائية في تحطيم الإيرادات.

فيلم "تاج" بطولة تامر حسنى، دينا الشربيني، هالة فاخر، عمرو عبد الجليل، ساندي، أحمد بدير، ليلى عز العرب، وظهور خاص للتيك توكر الألماني الشهير نويل روبنسون، وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل قصة وسناريو وحوار تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

وتدور أحداث فيلم "تاج" حول تامر حسنى الذى يمتلك قوة خارقة خاصة به، ويتميز بسرعة كبيرة، ويحاول استخدام قوته فى مساعدة الناس، لكن تلك القوة توقعه فى عدد من المشاكل، ويقابل خلال الأحداث دينا الشربيني التي يقع في حبها ويتفقان على الزواج، وسط العديد من المفارقات الدرامية والكوميدية، وذلك مع ظهور التيك توكر الألماني الشهير نويل روبنسون، وأدائه رقصته الشهيرة برفقة تامر حسني.

فيلم "تاج" يسجل التجربة الثالثة للمطربة والفنانة ساندى في السينما بعدما قدمت سابقاً فيلمى "خطة جيمى" الذى قامت ببطولته عام 2014 وشارك فيه إسلام جمال، هنا الزاهد، الطفلة جنا، حسام داغر، لطفى لبيب، هناء الشوربجى وإخراج تامر بسيونى، و"عيش حياتك" عام 2019، مع سامح حسين، إدوارد، محمد نور، سامية الطرابلسى، مها أبو عوف ياسر الطوبجى، أحمد حلاوة وإخراج تامر بسيونى.

وعلى مستوى الغناء طرحت ساندى آخر أعمالها الغنائية بعنوان "خليك حقيقى" كلمات تامر حسين، وسبقها وطرحت أغنتين من أغنيات المينى ألبوم الذى انتهت من تسجيله بعنوان "الحالة حالة" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، وبعدها أغنية "الحالة الحالة" من كلمات والحان عزيز الشافعى، توزيع وميكس وماستر أسامة الهندى.

أما تامر حسني فقدم آخر أعماله السينمائية فيلم "بحبك" العام الماضى، وهو بطولة وتأليف وإخراج تامر حسنى وشارك فى بطولته هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، شهد الشاطر، وآخرون، ودارت أحداثه حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.