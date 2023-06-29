شكرا لقرائتكم خبر عن 18 عاما على بحث أحمد رزق عن ليلى السيد أحمد فى فيلم "حمادة يلعب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر غداً الجمعة 18 عاما على فيلم حمادة يلعب، حيث عرض لأول مرة في 30 يونيو 2005، وما زال الفيلم يشاهده الجميع وقت عرضه على شاشة التليفزيون، والضحك على المشاهد التي تجمع النجم أحمد رزق والنجمة غادة عادل وبحثه خلال الأحداث عن ليلى السيد أحمد التي تشبه خطيبته لكسب المسابقة وكيف يقع في حب غادة عادل.

فيلم "حمادة يلعب"، بطولة غادة عادل وأحمد رزق وحسن حسنى و صلاح عبد الله ومحمد رجب وسامى العدل وماجدة الخطيب وسليمان عيد وشيرى عادل وشمس، وإخراج سعيد حامد.

وتدور أحداث الفيلم حول حمادة (أحمد رزق) الشاب الذى يريد تحقيق الثروة بأى طريقة، فلا يجد أمامه أسهل من مسابقات التليفزيون ويدمنها بشكل كبير، حتى تضطره إحدى المسابقات للاشتراك مع خطيبته التى تشاجرت معه، فيضطر للبحث عن فتاة أخرى تكون باسم خطيبته (ليلى السيد أحمد) بأى ثمن وتكون غادة عادل، وتستمر المواقف الكوميدية حتى يقتنع حمادة أن تحقيق النجاح بالجهد وليس بالمسابقات.

وقدم أحمد رزق رمضان الماضى مسلسل "حضرة العمدة" من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وعمرو صحصاح ، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.