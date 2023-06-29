شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "مستر إكس" يحقق 2.5 مليون جنيه إيرادات منذ طرحه بالسينمات فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "مستر إكس" بطولة النجمين أحمد فهمي وهنا الزاهد، إيرادات قاربت من الـ 2.5 مليون جنيه خلال يومين عرض، الذى ينافس في موسم عيد الأضحى، حيث حقق يوم الثلاثاء وقفة العيد إيرادات بلغت 624 ألف جنيه، وحقق أمس الأربعاء مليونا و752 ألف جنيه.

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب، وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقوا زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.

ويسجل فيلم "مستر إكس" التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمى والأول على مستوى السينما، إذ قدم الثنائى مسلسل "الواد سيد الشحات" في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود وإخراج أحمد الجندى، ومسرحية "جوازة معفرتة" التي تم عرضها بالسعودية في ديسمبر من العام الماضى.