شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة: لقطة العوم في فيلم كازابلانكا كانت حقيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أمير كرارة، إن لقطة العوم في فيلم كازابلانكا كانت حقيقية متابعا :"كنا في عرض البحر ولا نعلم ما الذي تحت المياه وقفزت في المياه وقلت لمخرج الفيلم بيتر ميمى حينها لن نعيد هذه اللقطة مرة أخرى.

وأضاف أمير كرارة، خلال برنامج معكم، المذاع على قناة سى بى سى، أن مشهد العوم في كازابلانكا لم يكن مجرد مشهد عادي، ولكن كان مشهد خطير للغاية.

وتابع الفنان أمير كرارة :"الناس في منطقة إمبابة كان ممتازين للغاية في المشهد الذي قدموه في فيلم البعبع".