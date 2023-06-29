شكرا لقرائتكم خبر عن داليا البحيرى: المخرج محسن رزق شخصيته قوية ولا يخرج عن النص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة داليا البحيرى، إن المخرج محسن رزق شخصيته قوية ولا يخرج عن النص على الإطلاق خلال مسرحية "سيدتى أنا" التي تم تقديمها على خشبة المسرح القومي.

وأضافت داليا البحيرى، خلال برنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى، أن محسن رزق لديه قواعد صارمة واحترام كبير لخشبة المسحر ونكون مجسدين الشخصية بشكل حقيقي لا يمكن الخروج عن النص وإذا خرجنا عن النص يكون بشكل محسوب .

وتابعت داليا البحيرى :"هناك إفيهات تتخيل أنها لن تضحك الناس ولكن نجد الجمهور يضحك على الإفيهات ، والعرض يكون منضبط وكل شيء محسوب ، ومحسن رزق يذاكر كل ليلة عرض وأول مرة أعمل معه كمخرج ودائما ما يكتب ملاحظات على كل عرض مسرحي ويكرز في كل التفاصيل".