شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيق الموسيقار راجح داود.. والمخرج داوود عبد السيد ينعيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى منذ قليل، شقيق الموسيقار راجح داود، حيث أعلن شقيقه خبر الوفاة عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك" قائلاً: "اخي الحبيب الي القلب، وانت في الأرض كنت تأخذنا إلى السماء بمحبتك والكبير، إلى السماء فى انتظار لقائك، وداعا أخي وحبي سامح، أخوك المحب لك راجح".

ونعاه المخرج الكبير داود عبد السيد عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلاً: "غادرنا اليوم أخي الكبير الدكتور سامح سامي داود، عزائي لأبنائه باسل ومنى وأخى ذاكر وراجح سامي داود وعزائى الخاص لزوجته الحبيبة كاميليا ولن أقول وداعاً بل إلى لقاء".

راجح داود



وفاة شقيق داود عبد السيد

وكان الموسيقار "راجح داود" قد أهدى مؤلفاته التي قدمها مع أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي إلى الدكتور "مصطفى الفقي" مدير مكتبة الإسكندرية.

ويعتبر راجح داود أحد أهم واضعي الموسيقى التصويرية للأفلام في السينما المصرية، أستاذ بالمعهد العالي للموسيقى، حصل على بكالوريوس الكونسرفتوار في التأليف الموسيقى عام 1977ودبلوم الدراسات العليا وشهادة الفنون العليا من أكاديمية فيينا للموسيقى، حاصل على العديد من الجوائز الهامة منها جائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 1996، جائزة في المهرجان القومي للسينما الروائية وجائزة الدولة للتفوق في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 2003 وغيره.