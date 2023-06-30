شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة من كواليس فيلم "ع الزيرو" بطولة محمد رمضان ونيللى كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشفت الصفحة الرسمية لشركة العدل جروب عن صور جديدة من فيلم "ع الزيرو" بطولة النجمين محمد رمضان ونيللى كريم، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائى الشهر المقبل، وهو من إخراج ماندو العدل، وإنتاج العدل جروب، وكان فريق العمل قد انتهى من تصوير الفيلم الأيام الماضية، بعد تصوير أستغرق ما يقرب من شهرين على أقصى تقدير، خصوصاً ان الفيلم توقف تصويره لأنشغال الابطال بأعمالهم الدرامية في رمضان الماضى .

وكانت شركة العدل أصدرت بيانا بتأجيل عرض الفيلم جاء فيه: "نظرًا لعدم الانتهاء من تصوير فيلم "ع الزيرو" ومن ثم أعمال ما بعد التصوير من مونتاج، وموسيقى تصويرية، ومكساج، وحرصًا من الشركة على خروج الفيلم بالشكل اللائق احترامًا لتاريخها، ولنجوم الفيلم، ورغبة في توحيد عرض الفيلم في كل دور العرض داخل وخارج مصر في نفس التوقيت مع الدعاية المناسبة؛ فإن الشركة قررت عرض الفيلم في توقيت لاحق، سوف يتم الإعلان عنه فيما بعد إن شاء الله".

فيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان، نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى، شريف دسوقى، الطفل منذر مهران، ايمى اسلام، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، ويناقش الفيلم قضية مهمة إذ يتطرق إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعى إنسانى تشويقى.