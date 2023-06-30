شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج محسن رزق: أحببت المسرح من خلال فؤاد المهندس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المخرج محسن رزق مخرج مسرحية سيدتى أنا، الشكر للدكتور أيمن الشيوى على تلبية طلبات القائمين على مسرح "سيدتى أنا"، قائلا إن أيمن الشيوى يدرك تقنيات المسرح الحديث ويطور بشكل كبير في المسرح القومى.

وأضاف المخرج محسن رزق، خلال برنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى :"التكلفة الخاصة بشاشة العرض مرتفعة للغاية ومسرح الدولة المسرح القومى علامة في تاريخنا ووقف عليه العظماء ودائما يكون في الصدارة ".

وتابع محسن رزق :"وزيرة الثقافة أعطت التوجيهات بعمل شاشة عرض كبيرة بالمسرح، وأيمن الشيوى حقق لنا كل الرغبات ولأول مرة يكون هناك شغل جرافيك في المسرح القومى وشغل الجرافيك دقيق لغلاية ومرتفع الثمن".

وتابع محسن رزق :"سيدتى الجميلة حلمى منذ الطفولة وأحببت المسرح من خلال فؤاد المهندس ومن أكثر المعجبين له".