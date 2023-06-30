شكرا لقرائتكم خبر عن نضال الشافعى: لا يوجد وجه مقارنة بين سيدتى أنا وسيدتى الجميلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان نضال الشافعى، إنه في بداية أي عرض مسرحي نأخذ وقت حتى يكون هناك كيميا بين الممثلين في المسرحية، وهذا الوقت قد يزيد أو يقل، ونحرص على عدم الخروج عن التفاصيل في المسرحية وأي خروج يكون بشكل محسوب ودقيق .

وأضاف الفنان نضال الشافعي، خلال برنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى أن جمهور المسرح متميز للغاية، ومسرحية سيدتى أنا هي معالجة عصرية لمسرحية سيدتى الجميلة .

وتابع نضال الشافعى :"لا يوجد وجه مقارنة بين سيدتى أنا وسيدتى الجميلة، وتعلمنا الكثير من الفنانين فؤاد المهندس وشويكار، ونسخة سيدتى أنا راعت تفاصيل كثيرة وراعت البعد العالمى للرواية .