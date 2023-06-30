شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الحكيم: والدى صوته حلو ووالدتى لديها تذوق موسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المطربة ريهام عبد الحكيم، إن مشاركتها في مسلسل أم كلثوم جاءت وعمرها 12 سنة وكان يتم امتحانها مع الراحل عمار الشريعى لغناء صوت أم كلثوم وهي صغيرة في المسلسل، متابعة :"عمار الشريعى اختارنى ضمن الأصوات فالمخرجة أنعام محمد على طلبت منى أن أمثل في المسلسل ".

وأضافت ريهام عبد الحكيم، خلال برنامج أنغامى، المذاع على قناة دي إم سى :"والدى صوته حلو وعائلة والدى صوتهم حلو لكن لم يحترف أحد منهم الغناء ووالدتى لديها تذوق موسيقى ".

وتابعت ريهام عبد الحكيم :"عندما كنت أذهب لأي ملحن خلال صغري كان يوصى والدتى بالاهتمام بى لأننى سأكون مطربة كبيرة في المستقبل ".